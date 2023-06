Zowel Congo als Rwanda laat zijn militairen samenwerken met milities die bloedbaden aanrichten. Dat toont een nieuw VN-rapport over Congo.

Dat Rwanda openlijk steun verleent aan de M23-rebellen in Oost-Congo stond al langer vast. Maar in een nieuw rapport geven VN-experts nog meer informatie waaruit blijkt dat M23 in feite een filiaal is ...