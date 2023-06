Caterina Lopes Leite (62) woont met haar familie in Cachoeira, een dorp in een vallei diep in de Braziliaanse Cerrado. Haar glimlach verbergt het lijden van haar familie en de andere dorpelingen. De traditionele bewoners van de Cerrado, de oudste savanne ter wereld, zijn al 25 jaar verwikkeld in een gewelddadige strijd met grote sojaproducenten.