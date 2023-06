Het parket van Antwerpen vraagt de vrijspraak van een agent die beschuldigd wordt van verkrachting tijdens een eerste afspraakje. Bij het slachtoffer werden letsels vastgesteld. Maar volgens de procureur is ‘mee naar huis gaan een signaal’.

De feiten speelden zich in oktober 2021 af, in het huis van de 33-jarige agent. De twee ontmoetten er elkaar op een eerste afspraakje. De vrouw had op voorhand duidelijk gemaakt dat ‘seks een no-go’ was ...