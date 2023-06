Rusthuisuitbater en Bel20-lid Aedifica was de voorbije jaren een van de absolute beurslievelingen. Het bedrijf groeide razendsnel via overnames van rusthuizen overal in Europa, die het met schulden en kapitaalverhogingen financierde. Sinds de piek in september vorig jaar is het aandeel 40 procnet goedkoper. Boosdoener: de stijgende rente die de waardering van het vastgoed verlaagt, en de financiering moeilijker maakt. Daarom moest Aedifica nog eens met de pet rond bij de aandeelhouders om de schuldgraad – die door de waardedaling automatisch stijgt – niet te hoog te laten oplopen. Het wil via een kapitaaluitgifte 380 miljoen euro ophalen. Die kapitaalverhoging zorgt voor een verwatering van de bestaande aandeelhouders, waardoor het aandeel gisteren nog eens 4,2 procent minder waard werd.