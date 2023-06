Biden noemt Chinese president Xi Jinping een dictator

Joe Biden heeft naar de Chinese president Xi Jinping verwezen als ‘een dictator’. De Amerikaanse president sprak op een bijeenkomst in Californië om geld in te zamelen voor de Democratische partij.

‘De reden dat Xi Jinping erg van streek raakte toen ik die ballon neerschoot met twee wagons vol spionageapparatuur erin, was dat hij niet wist dat [de ballon] er was’, zei Biden op de bijeenkomst, in een verwijzing naar de spionageballon die in februari boven de Verenigde Staten werd neergeschoten en van China bleek te zijn. Vanwege dat incident werd een gepland bezoek van Blinken aan het land uitgesteld.

‘Dat is een grote schande voor dictators. Wanneer ze niet weten wat er gebeurde. [De ballon] ging niet de kant op die hij op had moeten gaan. Hij was uit de koers geblazen’, vervolgde de president.

De uitspraak komt een dag na een ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Xi, die als belangrijkste doel had om de spanningen tussen de twee landen te verminderen. Biden zei maandag nog dat de betrekkingen tussen de de VS en China de goede kant op gaan en gaf aan dat er tijdens de reis van Blinken vooruitgang was geboekt.

Het is niet de eerste keer dat Biden iets onaardigs zegt over Xi. In 2020 noemde hij hem al eens een ‘misdadiger’. Toen was hij echter nog geen president.

