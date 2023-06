Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Interimjob in het duivenkot

Filip De Winter (Vlaams Belang) verving woensdag in het Vlaams Parlement Liesbeth Homans (N-VA) als voorzitter. Hij kon die kans niet laten liggen om wat goede, oude De Winter-achtige stennis te schoppen. ‘Kakofonie in het halfrond’, tweette VRT-journalist Ivan De Vadder ‘De zitting is geschorst en het Bureau wordt bijeen geroepen.’ Pas toen de Vlaamse vlag naast hem prijkte, opende de VB-politicus de zitting weer. ‘U bent hier niet op de jaarlijkse bijeenkomst van Vlaamse vaandelzwaaiers’, wierp PVDA’er Jos D’Haese op. ‘Mag iedereen die eens op de stoel van de voorzitter mag zitten zijn eigen decor meenemen? Zijn wij hier een parlement of zijn wij hier een duivenkot?’

Monaco en politieke aspiraties (1)

‘Het woord “antipolitiek” krijgt in de stad Deinze een nieuwe dimensie’, zo meldt Nieuwsblad. In die stad wordt namelijk een nieuwe partij opgericht, die zal Vee-Bee-Uitroepingsteken heten. De partij heeft een agendapunt, namelijk dat Jan Vermeulen (CD&V), de huidige burgemeester, zijn boeltje pakt. Dat verhult de partij geenszins, Vee-Bee staat voor Vermeulen Buiten! Het initiatief komt van een zekere Patrick Piens, een zestigjarige ­ondernemer die in Deinze een winkelcentrum uit de grond stampte, dat verkocht en in Monaco ging wonen. Van daaruit houdt hij zich al jaren bezig met zijn belangrijkste dagtaak: procederen tegen burgemeester Jan Vermeulen en de stad Deinze. Het is een hobby als een ander.

Monaco en politieke aspiraties (2)

Overigens, een sinecure wordt het niet, om daar in Deinze de burgemeester van zijn sokkel te krijgen. Zijn partij behaalde in 2019 36,1 procent van de stemmen bij. En Piens, al hij is een bekend figuur in Deinze, zal niet zelf op zijn ­eigen lijst staan. Hij is gedomicilieerd in Monaco. Maar dat mag geen beletsel zijn. Wie hij op de lijst zet, weet Piens nog niet: ‘We gaan daar nog een beetje ambiance rond maken’, aldus de volwassen man in Nieuwsblad. Pittig detail, Vermeulen en Piens waren vroeger dikke kameraden, maar na enkele vastgelopen vastgoedinvesteringen in Deinze denkt de ondernemer daar intussen anders over. ‘Ik heb op persoonlijk vlak niks tegen Jan, maar hij heeft mij een mes in de rug gestoken en me al te veel geld gekost. Hij loopt overal te vertellen dat Patrick Piens alleen nog een bouwvergunning krijgt voor zijn grafzerk.’ Zeiken over grafzerken, noemen ze dat.

Binnenkijken in buitenverblijven

‘Vakantiegevoel hangt niet zoveel af van de plaats waar ge zijt, maar van de spirit die ge hebt op de plaats waar ge zijt’. Oud-politicus en notoir pensioen-trekker Herman De Croo (Open VLD) wordt filosofisch in de teaser van Het vakantiehuis. Dat is een programma op HLN waarin Birgit Van Mol bekende mensen opzoekt in hun vakantieverblijf. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) flitst voorbij. Maar De Croo draagt een hoed, staat in zijn boomgaard en filosofeert. Het programma lijkt het midden te houden tussen Vlaanderen vakantieland en MTV Cribs. Toch een vreemde timing voor een ex-kamervoorzitter, die net onder vuur lag voor zijn riante pensioen(sextra’s), om aan een programma mee te doen dat inhoudt dat je je riante buitenverblijf aan het publiek toont.