Facturen betaald krijgen kost Belgische bedrijven jaarlijks 9,2 miljard euro

Onbetaalde facturen najagen kost Belgische bedrijven ruim 9,2 miljard euro per jaar. Dat zegt het European Payment Report van incassobureau Intrum, waarvoor 10.500 bedrijven bevraagd werden.

Belgische bedrijven zijn gemiddeld 69 dagen per jaar bezig om openstaande facturen betaald te krijgen. ‘Wanbetalingen veroorzaken een sneeuwbaleffect in de bevoorradingsketen en zetten een rem op de groei van een op de drie bedrijven’, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux.

‘Door de inflatie en de hoge rentevoeten worstelen bedrijven ermee om elkaar tijdig te betalen. Dat creëert een probleem dat zich in de hele keten laat voelen’, aldus Colpaert. ‘Dat bedrijven moeite hebben om op tijd hun facturen te betalen, komt doordat ze zelf ook te laat betaald worden. 62 procent zegt leveranciers wel sneller te willen betalen, maar constateert dat dit momenteel niet haalbaar is. En er is helaas weinig optimisme dat dit spoedig zal veranderen.’

Het zijn niet alleen bedrijven die trager betalen. De tijd tussen de overeengekomen betalingstermijn en de effectieve betaling is in ons land tussen 2022 en 2023 gestegen met 57 procent voor consumenten, 25 procent voor bedrijven en 12,5 procent voor de publieke sector.

De uitschieter ligt volgens Intrum bij de energie- en nutsbedrijven. Gemiddeld doen klanten van deze bedrijven er 73 dagen over om een betaling te doen, terwijl dit vorig jaar nog 48 dagen was.

