Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (30) noemt de geruchten die over hem de ronde doen ‘belachelijk’.

Voor het eerst sinds de veelbesproken video waarin hij zei te worstelen met zijn geaardheid, heeft Rousseau gereageerd op de geruchten over mogelijk ongepast gedrag.

‘Ik heb nog niets gehoord dat op iets slaat’, zegt Rousseau aan VRT en VTM Nieuws. ‘Alleen belachelijke roddels, dingen die uit hun context worden getrokken, zever in pakskes.’

Het parket van West-Vlaanderen voerde de voorbije maanden een vooronderzoek naar mogelijk ongepast gedrag van Rousseau tegenover een jongeman van 17 op een festival deze zomer. ‘Er is één aangifte geweest waarover ik ben ondervraagd’, zegt Rousseau daarover. ‘Dat is onderzocht geweest, en geseponeerd wegens geen feiten.’ Over een tweede melding is hij ‘nog niet gecontacteerd geweest’. Christine Mussche, de advocate die Rousseau bijstaat, zei eerder al dat ook die zaak geseponeerd is.

Timing

In een vooraf opgenomen video gaf Rousseau vorige week aan dat hij worstelde met zijn geaardheid. Hij geeft daarin aan dat hij zich opgejaagd wild voelde, in het filmpje wijst tv-maker Eric Goens op het gewicht van allerlei roddels. Rousseau verwijt de media nu dat aan zijn ‘persoonlijke en kwetsbaar verhaal’ nu ‘roddels worden gelinkt’. ‘Dat is jullie keuze geweest.’ Hij zegt dat het nooit de bedoeling is geweest die twee aan elkaar te koppelen.

Over die zaken begon hij bewust niet in de pers, zegt hij nog. ‘Beginnen over iets dat niet waar is, dat is toch het stomste dat je kan doen. Want dan denken mensen: waar rook is, is vuur.’ De timing van de video had er volgens Rousseau dan ook niets mee te maken. ‘De roddels gaan al lang mee, hoor. Ik hoor al twee jaar de belachelijkste dingen.’

‘Ik heb een verhaal gebracht, omdat ik me al een lange tijd opgesloten voel, me slecht in mijn vel voel vanwege iets waar ik zelf mee worstel. Als ik het later gebracht zou hebben, zou het beschouwd geweest zijn als een verkiezingsstunt.’

De Vooruit-voorzitter benadrukt dat hij recht in zijn schoenen staat. ‘Ik wist dat hoge bomen veel wind vangen, maar dat het zo vuil zou worden, dat wist ik niet’, zegt Rousseau.

