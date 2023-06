Over precies een maand gaat het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen van start in Australië en Nieuw-Zeeland. Om het aftellen te beginnen, heeft Nieuw-Zeeland een volwaardig voetbalveld aangelegd in de schaduw van de hoogste berg Aoraki Mount Cook. Geen tribunes, geen kleedkamers, geen bank, geen bar, alleen de essentie. Het nationaal elftal mocht met enkele meisjes uit de buurt de aftrap geven.