We willen weer (rag)fijne wijnen

De zware wijnen lijken wat uitgespeeld, stelt Bruno Vanspauwen vast. Maar waar precies ga je dan op zoek naar die frissere tonen? Het antwoord is heel specifiek: in Chambolle-Musigny, waar het zoeken is naar woorden (‘ragfijn’, ‘satijnig’, ‘zijde’ en ‘kant’) om de uitzonderlijke finesse te vatten.