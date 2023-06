Lachen tot je niet meer kunt

De neus is vandaag nog even scherp als toen Gogol het verhaal schreef, of toen Sjostakovitsj er een opera van maakte. Zeker in de regie van Àlex Ollé.

De neus Regie: Àlex Ollé. Nog t.e.m. 2/7 in De Munt, Brussel.

Het moet een plezier zijn om De neus op scène te zetten. Updates had het kortverhaal uit 1836 van Nikolaj Gogol al niet nodig toen Dmitri Sjostakovitsj er in de jaren 1920 een opera van maakte. Ook vandaag heeft de Catalaanse regisseur Àlex Ollé het best makkelijk. Het stuk is van alle tijden.

Het verhaal is nochtans compleet van de pot gerukt. Een man van stand (hier een politicus) raakt zijn neus kwijt. De neus gaat zijn eigen leven leiden en dwaalt rond door de stad. In een kerk loopt zijn eigenaar (zijn naam is Kovaljov) hem tegen het lijf. De neus is nu een man van stand geworden, hoger in rang dan zijn eigenaar, en herkent hem niet meer. ‘U vergist zich, geachte heer. Ik ben mijzelf.’

De hele opera lang zit Kovaljov zijn neus achterna. Hij doorkruist de hele stad, en daarmee ook alle rangen en standen van de maatschappij. Meer dan tachtig personages passeren de revue: journalisten, studenten, reizigers, prostituees, hoge en lage functionarissen, politieagenten, dokters. Ze komen voorbij als in een droom. Voor Kovaljov is het een nachtmerrie. Zonder neus kan hij zich niet meer van de massa onderscheiden.

Slagwerk

De motor van de vertelling zit in de orkestbak. Het orkest, met meer slagwerkers dan blazers, stuwt de opera vooruit. De muziek van de jonge Sjostakovitsj (de componist was 21 toen hij het werk schreef) vergroot wat er op scène gebeurt, draait het om en daagt het uit. De Hongaarse dirigent Gergely Madaras, die zijn debuut maakt in De Munt, heeft de complexe partituur zorgvuldig ontleed. Zijn uitvoering is even beheerst als energiek – messcherp en soms heerlijk uit de haak.

Foto: Bernd Uhlig

Op die maalstroom van muziek kan de cast gaan dansen. In het oog springt de Amerikaanse bariton Scott Hendricks (geen onbekende in De Munt), die het hoofdpersonage meer dan één gezicht kan geven. Ook de vierentwintig andere zangers vertolken, net als het koor, de absurde mensenmassa met een bravoure die haast banaal gaat lijken. Je vergeet dat je naar een opera kijkt.

De tekst en de muziek proberen vooral niet grappig te zijn. Dat lukt natuurlijk niet. In de sérieux schuilt de snijdende spot. In één omhaal neemt de opera de taal en de muziek op de korrel – ook die van onze tijd, zoveel verschil is er helemaal niet.

Lou en Andy

De regie probeert wél grappig te zijn, met vondsten die zo net zo goed uit Monty Python als Mr. Bean konden komen. Ollés taal is grotesk en balanceert op de rand van het cliché. Hij vergroot wat er in het script zit, met personages die we kennen. Soms letterlijk. Wanneer Lou en Andy uit Little Britain het podium opkomen, kom je niet meer bij. Maar bij momenten worden de verwijzingen te expliciet. Beelden van betogingen? Woorden die omschrijven wat er gebeurt? Die linken laten nog weinig aan de verbeelding over.

De kracht van het stuk – zowel het origineel als de versie van Ollé – is dat het absurde wel heel erg op de realiteit gaat lijken. De wereld waarin Kovaljov (zonder neus) terechtkomt, is een wereld die we niet willen zien. In de razendsnelle montage van beelden passeert een groepsverkrachting even snel als een gesprek bij de kapper. En Kovaljov? Die wordt ontmaskerd als een politicus die zijn jonge medewerkster achternazit met zijn … neus?