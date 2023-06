Om de eerste dag van hun bezoek aan België af te sluiten, schoven koning Willem-Alexander en koningin Maxima met ons koningspaar aan tafel voor een staatsbanket. Tijdens een speech haalde de Nederlandse koning de rijke geschiedenis aan tussen Nederland en België, en daar kon een mopje vanaf.

Eerst had de koning het over K3 en vervolgens sloot hij zijn speech af met een verwijzing naar ‘de stomme van Portici’. Dat is een opera die in 1830 opgevoerd werd voor de verjaardag van Willem I en vervolgens leidde tot de Belgische Revolutie.

Nederlands koningspaar brengt staatsbezoek aan België

