Nast heeft een chef die uitpakt met zijn talent

In een oude ast waar vroeger cichorei werd gedroogd, zet chef Dean Masschelein schitterende champagne, verfijnde gerechten en extra verwennerijen op tafel. Voor Bruno Vanspauwen was dat alles de rit naar Izegem meer dan waard.

NAST Hondekensmolenstraat 60, 8870 Izegem restaurantnast.be



Dean Masschelein (31) werkte acht jaar bij het driesterrenrestaurant Boury, waar hij doorgroeide tot souschef, en dat is een serieuze referentie. Een tweede reden om naar zijn nieuwe restaurant te gaan, is de bijzondere locatie: in een gerestaureerde oude ast, een hoog bakstenen gebouw met droogoven, waarin vroeger cichorei werd gedroogd. Daar heb ik een rit van honderd kilometer voor over. (Voor wie dacht dat ik mijn dagen doorbreng aan tafel: vaak zit ik bijna even lang in de auto om naar zo’n tafel toe te rijden en weer terug.)

Alleen al de schitterende champagne als aperitief is de rit waard: een blanc de noirs van het biodynamische domein Fleury (€ 18). Enkele verfijnde hapjes daarbij zijn veelbelovend. Ik probeer mij intussen niet te ergeren aan de commerciële pop die hier weerklinkt en die volstrekt niet past in dit prachtige gebouw met uitzicht op de velden.







Masschelein maakt niet de fout om gepeperde prijzen aan te rekenen omdat hij een driesterrenverleden heeft: een menu in vier en vijf gangen voor 66 en 78 euro is een meer dan redelijk aanbod. Ook de aangepaste wijnen zijn scherp geprijsd: 32 en 39 euro voor vier en vijf wijnen. Zo’n wijnarrangement is nooit mijn eerste keus, maar omdat de sommelier een boeiende selectie voorstelt, en ik voor dezelfde prijs geen beter alternatief vind op de wijnkaart, kies ik er deze keer wel voor.

Aubrac* is een runderras van topniveau, en dat wordt nog maar eens bevestigd in een kundig versneden tartaar, op smaak gebracht met een originele en perfect gedoseerde vinaigrette van wei en mierikswortel, en daarbij groene asperge en zwarte look. Extra verwennerij van de chef: een toast kannibaal van hetzelfde rundvlees met ponzu en peterselie.

Dorade wordt gerold in nori-zeewier, als een soort warme maki zonder rijst, in een alweer hoogst verfijnde Thaise vinaigrette, en daarbij rabarber, zeekraal en paksoi.

In het hoofdgerecht heeft het zachte delicate vlees van kip het moeilijk om op te tornen tegen de krachtige smaak van artisjok. En alweer verwent de chef met een tweede gerechtje rond het hoofdingrediënt: een fijne variant op de gekende caesarsalade met het vlees van de bout.





Een aparte patissier zoals in een driesterrenzaak heeft Masschelein (nog) niet, hij werkt voorlopig met één hulpchef in de keuken. Vandaar misschien het wat simpele nagerecht: een wafeltje gevuld met framboos, daarbij ijs van yoghurt en citroenverbena.

Zijn talent is echter onmiskenbaar en dat leidt al tot een grote toeloop: behalve voor de lunch valt het niet mee om online te reserveren. Lukt het u niet, doe dan zoals ik: neem de goede oude telefoon. Als u niet te kieskeurig bent wat de dag betreft, vindt men nog wel een vrije tafel voor u. Het is de rit waard.





Foto: Getty Images

AUBRAC Dit is zowel de naam van een runderras als van de streek waar het vandaan komt. De streek ligt in het Centraal Massief in Frankrijk, en is ruw, bergachtig en dunbevolkt. Ze kreeg bekendheid door de Franse driesterrenchef Michel Bras, die er hoog in de bergen zijn restaurant opende (nu verdergezet door zijn zoon). Hij zette verschillende specialiteiten van deze ruige en arme streek op de kaart, waaronder het smaakvolle en mooi gemarmerde Aubrac-rundvlees.