Europarlementslid Andrea Cozzolino in verdenking gesteld voor corruptie

Het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino is in verdenking gesteld in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement.

De onderzoeksrechter stelde Andrea Cozzolino in verdenking voor actieve corruptie, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen van geld. Dat meldt het federaal parket in een persbericht.

De hoofdverdachte in de Qatargate-zaak vocht het Europees aanhoudingsbevel tegen hem niet langer aan en kwam maandag over van Italië naar België. Hij meldde zich vrijwillig bij de onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie, die hem op de luchthaven opwachtten.

Cozzolino werd eerst door de politie ondervraagd, voor hij voor de onderzoeksrechter werd voorgeleid. Die stelde hem officieel in verdenking, maar hij werd wel onder voorwaarden vrijgelaten.

Andere protagonisten in het onderzoek zijn Marc Tarabella, Eva Kaili en Francesco Giorgi. Pier Antonio Panzeri is de spilfiguur in het dossier. Hij is intussen spijtoptant is geworden.

De speurders hadden tijdens een verhoor van voormalig Europarlementslid Panzeri vernomen dat Cozzolino aan het Belgische Europarlementslid Tarabella grote sommen geld zou hebben betaald om gunstige standpunten in te nemen over Qatar.

Tarabella werd eerder al door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming.

