Salade van komkommer en koolrabi met burrata en funky basilicumolie

We wilden een knalgroene olie, zoals je die ook weleens in een chic restaurant krijgt. Dat was buiten de nieuwe blender gerekend. Die bleek zo krachtig dat we binnen de kortste keren een zalvige emulsie kregen. Van het plan om te herbeginnen zagen we af, het sausje smaakte er niet minder lekker om. Conclusie: te dik of te dun, het maakt allemaal niet zoveel uit. Met dit opbeurende voorgerecht scoor je hoe dan ook.

VOOR 4 PERSONEN

ALS VOORGERECHT

- 4 bolletjes burrata van 100 g

- 1 komkommer

- 1 koolrabi

- 2 el wittewijnazijn

- Zout

- 1 handje boekweit (om te roosteren)



Voor de olie:

- 100 g basilicumblaadjes + enkele blaadjes om af te werken

- 50 g spinazie (geeft een mooie groene kleur)

- 250 ml olijfolie

- Zwarte peper en zout



BEREIDING

1. Begin met de basilicumolie. Doe hiervoor de spinazie- en basilicumblaadjes samen met de olie en een snuf peper en zout in een blender. Laat vijf minuten draaien, daardoor warmt de olie een beetje op, waardoor de basilicumsmaak beter vrijkomt (tenzij bij uitzonderlijk krachtige blenders, dan verandert de olie in een zalf). Zet een kom in een grotere kom gevuld met water en ijsblokjes. Hang een zeef in de binnenste kom en giet de olie erdoorheen, door het koude water blijft de olie heldergroen. Tenzij je ook met een zalf eindigde natuurlijk, dan is zeven niet nodig.

2. Schil de koolrabi en snijd die daarna samen met de komkommer in fijne plakjes (een mandoline is hierbij handig). Doe de helft in een kommetje samen met de wijnazijn en een snuf zout. Hussel door elkaar en laat 10 minuten marineren.

3. Rooster ondertussen de boekweit. Verhit een droge pan op middelhoog vuur. Doe de boekweitkorrels erin en rooster 5 tot 7 minuten, of tot ze goudbruin en knapperig zijn. Schud regelmatig om, zodat alles gelijkmatig roostert en niet aanbrandt.

4. Scheur de burrata in stukjes en verdeel over borden. Schik er de koolrabi en komkommer tussen. Druppel er de gezeefde olie over. Werk af met de boekweit en enkele blaadjes basilicum.

