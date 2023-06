Het wereldrecord steentjes keilen verbreken ... en 14 andere tips voor een zomer vol verwondering

Telt de vakantieplanner nog lege vakjes? Is er ruimte voor spontane invallen? Perfect! Sarah Devos, verzamelaar en schrijver van heel wat natuurboeken voor groot en klein, verzamelde haar beste ideeën voor microavonturen: tochten dichtbij, vol onverwachte ontdekkingen (fossielen in de winkelstraat), verbluffende uitzichten (ontbijt in de kijkhut) en plezier onder vrienden (een eigen vliegerfestival). Met extra tips voor wie ook de kinderen graag een onvergetelijke zomer bezorgt.