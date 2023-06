Proces rond onvergunde uitbreiding luchthaven Deurne start met steun van Borsbeek en Mortsel

Dinsdag is het proces gestart over de onvergunde uitbreiding van de luchthaven van Antwerpen. Het openbaar ministerie dagvaardde de uitbater en ook de Vlaamse overheid. De gemeenten Borsbeek en Mortsel stelden zich burgerlijke partij. Dat is niet zo voor de stad Antwerpen.

De rechtszaak komt er na klachten van de actiegroep Vliegerplein/Verlenging. Zij klagen aan dat de luchthaven zonder vergunning is uitgebreid in landbouwgebied. En dat de uitbater van de luchthaven daar voordeel uithaalt, doordat grotere, toeristische vluchten kunnen vertrekken, die extra burenhinder opleveren.

De onvergunde uitbreiding werd ook officieel vastgesteld door de Vlaamse Omgevingsinspectie, die ook al meerdere aanmaningen uitstuurde om de onvergunde situatie te herstellen.

De situatie is niet veranderd. Het openbaar ministerie besloot daarna om zowel de uitbater (LEM) als de Vlaamse overheid (via het overheidsvehikel LOM) te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Naast Vliegerplein stelt ook milieuvereniging Bond Beter Leefmilieu zich burgerlijke partij. Ook zij pleiten ervoor dat de oorspronkelijke grenzen van de luchthaven zouden worden hersteld.

Het ging dinsdag om een inleidende zitting. De pleidooien vinden plaats op 26 januari, volgend jaar. Daardoor kan een uitspraak nog verwacht worden voor juni 2024. Dan loopt de huidige milieuvergunning van de luchthaven af, en moet zij al dan niet een nieuwe vergunning gekregen hebben van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De uitbater liet vorige week weten de hernieuwing van haar vergunning aangevraagd te hebben. Die ‘gaat uit van de grenzen van de huidige milieuvergunning’, klonk het. ‘Gelijktijdig worden ook alle stedenbouwkundige situaties op het terrein duidelijk in kaart gebracht.’

Niet alle gemeenten

Op de zitting bleken ook de gemeentebesturen van Borsbeek en Mortsel zich burgerlijke partij te hebben gesteld. Een gemeentebestuur kan dat doen om op te komen voor de rechten van zijn inwoners. Bij een veroordeling zou het veroordeelde partijen bijvoorbeeld om een schadevergoeding kunnen vragen.

De stad Antwerpen stelde zich niet benadeelde partij. Dat lijkt merkwaardig aangezien in het Antwerpse bestuursakkoord staat dat de stad ‘erop toekijkt dat de exploitatie strikt binnen de huidige milieuvergunningen blijft’.

‘Ongehoord’

Piet De Roeck van Vliegerplein vindt het ongehoord. ‘In Borsbeek is de burgemeester al jaren consequent en huldigt hij het principe dat de wet voor iedereen geldt. In Antwerpen zien we hoe burgemeester Bart De Wever (N-VA) dit weekend nog op de luchthaven de nieuwe TUI-vliegtuigen kwam aanprijzen, terwijl hij toch een eed heeft afgelegd om de wet te doen naleven en de belangen van zijn inwoners te dienen? Dat ook Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) zich in stilzwijgen hult, is helemaal te gek’, zei hij na afloop van de zitting. ‘Democratisch gezien leg ik me erbij neer dat je een luchthaven wil, maar laat die dan wel de regels volgen.’

In het verleden was Meeuws erg kritisch over de luchthaven. Zijn partij wou er eerder een park van maken.

Nu krijgt De Standaard van de beleidsmakers deze uniforme reactie: ‘Er loopt een hervergunningstraject bij de Vlaamse overheid. In de procedure rond de nieuwe ingediende aanvraag is de stad Antwerpen betrokken als adviserende overheid. Wij kunnen dus geen commentaar over het dossier geven zolang de procedure loopt.’

