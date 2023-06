Ceviche met komkommer-tijgermelk

De frisheid van de zee gecombineerd met de knapperigheid van komkommer: op zwoele zomeravonden brengt deze schaal gegarandeerd verkoeling. Komkommer wordt gebruikt om dit feestmaal mee af te werken, maar zit ook in de ‘tijgermelk’ (leche de tigre), de Peruviaanse limoenmarinade waarin de vis gaart.



VOOR 4 PERSONEN

ALS VOORGERECHT

- 500 g dorade- of zeebaarsfilet

- 1 komkommer

- 1 groene jalapeño of Spaanse peper

- 1/2 kleine witte ui

- 4 limoenen, het sap

- 1 klein busseltje koriander

- Zwarte peper van de molen

- Zout



Voor de afwerking:

- enkele takjes koriander, zoutvlokken, olijfolie & geraspte limoenschil



BEREIDING

1. Snijd de helft van de ui in flinterdunne ringen en leg in een kommetje met water om de scherpte eraf te halen.

2. Snijd de vis in blokjes van 2 op 2 centimeter en leg op een bord. Bestrooi met zout (hierdoor openen de poriën en wordt de marinade beter opgenomen), meng even met je handen en zet in de koelkast.

3. Snijd voor de tijgermelk 3/4 van de komkommer, peper (zonder zaadjes) en ui in stukjes. Doe samen met de grof versneden koriander en het limoensap in een blender en mix tot een egaal sausje. Geef enkele draaien van de pepermolen en zeef. Overgiet hiermee de visblokjes en laat 5 minuten marineren in de koelkast.

4. Snijd ondertussen de rest van de komkommer in dunne schijfjes. Verdeel de ceviche over een schaal en lepel er de tijgermelk over. Werk af met de komkommerschijfjes, uiringen en enkele extra korianderblaadjes. Druppel er wat olijfolie over en bestrooi met een snuf zoutvlokken (of grof zout) en eventueel een beetje geraspte limoenschil.



OOK LEKKER

Mix twee stengels selder mee om de tijgermelk een meer uitgesproken smaak te geven.

Lees ook