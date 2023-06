Komkommer-perzikensalsa met tagliata

Deze salsa is alles tegelijk: zoet, zuur, fris en pittig. Hierdoor past hij overal bij. Wij maakten er een maaltijdsalade met kort gebakken en flinterdun gesneden biefstuk mee. Maar het sausje is even onweerstaanbaar bij gegrilde kip, vis en garnalen, of als dipsaus voor (tortilla)chips.



VOOR 4 PERSONEN

ALS VOORGERECHT OF

2 ALS HOOFDGERECHT



Voor de salsa:

- 1/2 komkommer

- 2 perziken

- 1 groene chilipeper

- 1 kleine rode ui

- 1 klein busseltje verse koriander

- 1 limoen, sap

- 1 tl suiker

- 60 ml olijfolie

- Zwarte peper van de molen

en zout naar smaak



Voor de tagliata:

- 500 g rundsbiefstuk

- Enkele handen rucola

- 3 el olijfolie

- 1/2 citroen, het sap

- 1 el wittewijnazijn

- 2 teentjes look, gepeld & grofgehakt

- Zwarte peper van de molen

- Zout



BEREIDING

1. Begin anderhalf uur op voorhand het vlees te marineren. Klop voor de marinade in een kom de olijfolie met het citroensap, de wijnazijn en look. Breng op smaak met peper en zout. Leg de biefstuk in een schaal en giet er de marinade over. Dek af en zet een uur in de koelkast, draai de biefstuk halverwege een keer om. Laat het vlees daarna in de marinade een halfuur op kamertemperatuur komen.

2. Hak voor de salsa de komkommer, perziken, rode ui en chilipeper fijn. Doe in een kom. Voeg het limoensap, suiker, zout en peper toe en roer goed door. Meng er tot slot de olijfolie en gehakte koriander onder. Proef en voeg indien nodig meer zout, peper of limoensap toe.

3. Haal de biefstuk uit de marinade en grill in een hete pan 2 tot 4 minuten per kant, afhankelijk van de gewenste bakwijze. Laat daarna 10 minuten rusten op een bord, onder aluminiumfolie. Snijd tot slot met een scherp mes in dunne plakjes. Verdeel samen met de rucola over de borden en werk af met de salsa.



TIP

Zet deze salsa naar je hand door ander fruit en je favoriete kruiden te gebruiken. Zo maakten we hem onlangs met abrikozen en dille, omdat de salsa dan betere matchte met een maaltijdsalade van rode biet en gerookte makreel.

