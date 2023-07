Groene panzanella met peultjes en courgette

Een maaltijdsalade die uit de Italiaanse armemensenkeuken stamt en bedoeld was om restjes brood te verwerken. Traditioneel gemaakt met tomaten, maar wij trokken de koelkast open en gingen aan de slag met al het groen dat we daarin vonden. Ziehier het resultaat.

Voor 4 personen

- 6-tal sneden brood

- Enkele handen groene sla (zoals rucola)

- 150 g jonge peultjes

- 1 courgette

- 1 komkommer

- 1 teentje geraspte look

- 1 onbespoten citroen

- 2 el kappertjes

- 1 el graanmosterd

- 50 g parmezaan, fijngeraspt

- 2 busseltjes groene kruiden naar keuze (peterselie, bieslook, munt, basilicum, dille …)

- Olijfolie

- Zwarte peper van de molen

- Grof zeezout

- Extra partjes citroen (optioneel)

Bereiding

1. Rooster eerst het brood. Verwarm hiervoor de oven voor tot 180 °C. Scheur het brood (met korst eraan) in hapgrote stukken. Leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel royaal met olijfolie (2 tot 3 eetlepels), peper en zout. Hussel door elkaar en bak in 6 tot 8 minuten goudbruin. Laat afkoelen.

2. Snijd de courgette in schijfjes en de peultjes in lucifers. Doe in een kom en meng met het sap en de rasp van de citroen en een snuf peper en zout. Laat 10 tot 15 minuten marineren. Roer er tot slot de graanmosterd, parmezaan en het geperste teentje look onder.

3. Snijd de komkommer in schijfjes. Meng met de gemarineerde groenten (houd de marinade opzij), broodcroutons, groene sla en de helft van de kruiden. Leg op een schaal en werk af met de rest van de kruiden en kappertjes. Besprenkel met olijfolie en de marinade en geef alles nog een royale snuf peper en grof zout. Zet de olijfolie, peper, zout en eventueel nog enkele partjes citroen op tafel zodat iedereen de salade naar eigen smaak verder kan afwerken.