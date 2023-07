Komkommercake

Komkommer in een cake? Ook wij twijfelden, maar toen we het eenmaal hadden geprobeerd, waren we verkocht. Deze luchtige cake is heerlijk zoet en fris. Bovenop smeren we een wolk van een glazuur: het idee om volle kokosyoghurt op te kloppen haalden we bij Ella van de blog Deliciously Ella en het is niet minder dan geniaal. Het geeft je alle zoete romigheid die je wil, zonder de plompe boterigheid van een klassiek glazuur.



VOOR 1 CAKE

- 3 eieren

- 200 g suiker

- 175 ml zonnebloemolie

- 1 geraspte komkommer, zonder de zaadlijsten

- 100 g zonnebloempitten

- 200 g bloem

- 1 tl bakpoeder

- 1 tl bicarbonaat

- 1 snuf zout



Voor het glazuur:

- 400 ml volle kokosyoghurt

- 2 el bloemsuiker



Om af te werken:

- 1 limoen, de fijngeraspte schil



BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 175 °C.

2. Breek de eieren in een mengkom en voeg de suiker toe. Klop met een elektrische mixer tot een schuimig geheel (ongeveer 2 à 3 minuten, tot je het volume ziet toenemen). Voeg dan in een dunne straal de olie toe, alsof je een mayonaise maakt, terwijl je blijft kloppen. Als je geen elektrische mixer hebt, kan je dit ook met een garde, sterke armen en veel volharding doen.

3. Doe de geraspte komkommer in een schone keukenhanddoek en knijp het vocht eruit. Schep ze samen met de zonnebloempitten onder het eiermengsel.

4. Zeef de bloem in een kom en meng met het bakpoeder, bicarbonaat en zout. Schep het bloemmengsel met een houten lepel in twee delen onder het natte deeg.

5. Vet een bakvorm in met olie en bestuif met bloem of bekleed met bakpapier. Stort het deeg erin en plaats in de oven. Bak gedurende 50 minuten. Test of de cake gaar is door er een prikker of een satéstokje in te stoppen: komt die er schoon uit, dan mag de cake uit de oven.

6. Haal de cake uit de bakvorm zodra dat lukt en plaats op een taartrekje om af te koelen.

7. Maak intussen het glazuur. Klop hiervoor de kokosyoghurt met een elektrische mixer zo’n 10 minuten tot hij luchtig is. Voeg de bloemsuiker toe.

8. Strijk met de achterkant van een lepel of een spatel het glazuur op de afgekoelde cake. Werk af met de zeste van een limoen.

