Komkommergranité met kamilleroom

IJskoud granité van komkommer is een simpel dessert dat enkel wat diepvriestijd nodig heeft. Een toef room die je op smaak brengt met kamille – een geslaagde frivole combinatie met de komkommer – maakt het tot een elegant toetje.

VOOR 4 PERSONEN

- 250 g komkommer, geschild en in grove stukken gesneden

- ½ citroen, het sap

- 150 ml water

- 50 g suiker (of 75 g voor wie houdt van zoet)

Voor de kamilleroom:

- 200 ml room om op te kloppen

- 2 zakjes kamillethee of 2 el losse gedroogde kamille

- 1 el bloemsuiker

BEREIDING

1. Doe het citroensap, het water en de suiker in een steelpannetje. Laat 5 minuten pruttelen op een laag vuurtje tot de suiker is opgelost.

2. Voeg de komkommer toe en doe alles samen in een blender. Mix tot een glad mengsel.

3. Giet het mengsel in een bewaardoosje. Hoe groter het oppervlak van de bodem, hoe beter: zo bevriest de vloeistof sneller. Zet het doosje in de diepvriezer. Je mag het afdekken met een deksel, maar als je een fris ruikende diepvries hebt, hoeft dat niet. Schraap na 2 uur de ijskristallen los met een vork en stop het doosje opnieuw in de diepvriezer.

4. Schraap nu elk uur het ijs los tot schilfers, tot je je dessert wil serveren. Het granité zal in totaal minstens 4 uur in de diepvriezer moeten zitten. Langer mag ook, zolang je maar elk uur blijft schrapen met je vork.

5. Doe de room met de kamille (die je uit het theezakje haalt) in een steelpannetje en laat tot net onder het kookpunt komen. Roer eens goed om en laat weer afkoelen. Zeef daarna de kamille uit de room. Klop de room op met de bloemsuiker.

6. Doe in elk serveerglaasje een schep komkommergranité en een toef kamilleslagroom.