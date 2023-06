Racing Genk neemt het op tegen het Zwitserse FC Servette in de voorrondes van de Champions League. In de voorrondes van de Conference League is het Club Brugge tegen AGF Aarhus en KAA Gent tegen MŠK Žilina of FCI Levadia Tallinn.

