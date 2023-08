Roerbak van komkommer, varkensgehakt en veel groene kruiden

De smaken van deze roerbak zijn geïnspireerd op laab, een salade die erg populair is in Laos. De hartige vissaus en het zure limoensap vormen een perfecte combinatie met het vettige varkensgehakt en de geroerbakte komkommer. Die komkommer willen we knapperig houden, dus we bakken hem kort op een hoog vuur, tot hij net warm is en hier en daar wat bruine plekjes krijgt. De zaadlijsten verdwijnen in de dressing, die daardoor extra fris wordt.

Voor 4 personen

- 3 komkommers

- 600 g varkensgehakt

- 2 tenen look

- 1 pittige rode peper

- 1 bussel koriander, grof gehakt

- 5 takjes munt, blaadjes van de takjes geritst

- 2 limoenen, het sap

4 el vissaus

- 2 el esdoornsiroop

- Zout

- 250 g witte rijst

- Neutrale olie, om in te bakken

Bereiding

1. Snijd de komkommers overlangs en haal met een lepel de zaadlijsten eruit, houd die opzij (we mixen ze zodadelijk door de dressing). Snijd de komkommers in plakjes van een centimeter. Bestrooi ze met een ½ tl zout en laat ze even staan.

2. Maak intussen de dressing. Rasp hiervoor de look. Doe hem samen met het limoensap, de vissaus, esdoornsiroop en een snuf zout in een hoge mengbeker. Doe de zaadlijsten van de komkommer erbij en mix alles tot een gladde saus.

3. Bak het varkensgehakt in een hete koekenpan in wat olie tot het bruin en krokant is. Proef en kruid eventueel met zout. Snijd de peper in kleine blokjes (haal de zaadlijsten en zaadjes eruit) en meng onder het gehakt. Zet aan de kant.

4. Kook intussen de rijst.

5. Dep de komkommers droog met een schone keukenhanddoek. Bak de stukjes in dezelfde pan in wat olie op een hoog vuur, terwijl je de stukken regelmatig omroert: we willen dat de komkommer gaart en hier en daar bruint maar niet slap wordt. Bak ze dus kort en krachtig. Meng er na het bakken het varkensgehakt onder en doe in een kom. Meng hier ook de koriander en munt onder en de helft van de dressing.

6. Serveer de roerbak samen met de gekookte rijst en de rest van de dressing.