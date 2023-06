Japanse verkrachters worden voortaan strenger berecht

Japan verhoogt de leeftijd voor seksuele meerderjarigheid van dertien naar zestien jaar en herdefinieert verkrachting zodat meer slachtoffers zich durven uit te spreken. ‘Velen dienden niet eens een klacht in omdat ze niet geloofden dat de verkrachter veroordeeld zou worden.’

Een vader die zijn dochter jarenlang misbruikte, werd vrijgesproken omdat het meisje zich feller had kunnen verzetten: het is slechts een van de spraakmakende vrijspraken in verkrachtingszaken die Japan in 2019 beroerden. Nationaal protest volgde en vrijdag heeft de Diet, de Japanse Tweede Kamer, ingestemd om de wet over seksueel geweld aan te passen. ‘Tot nu toe werden daders vrijgesproken omdat ze geen openlijke bedreigingen geuit hadden of omdat het slachtoffer zich niet genoeg verzet had’, vertelt Yuu Tadokoro, de voorzitter van de Japanse groepering Spring, die slachtoffers verenigt. ‘Zelfs als de rechtbank iets kwalificeerde als aanranding of verkrachting, kon de dader niet veroordeeld worden als die kon veronderstellen dat de andere persoon toegestemd had.’

Dat verandert nu. De definitie van verkrachting wordt herschreven van ‘geforceerde geslachtsgemeenschap’ tot ‘seksuele gemeenschap zonder instemming’. Daarnaast worden acht scenario’s toegevoegd waarin men niet meer mag aannemen dat er wederzijdse toestemming was, bijvoorbeeld bij intoxicatie of machtsmisbruik. Dit is pas de tweede keer sinds 1907 dat de wet op seksueel geweld wordt aangepast.

‘Japan is een heel conservatief land. Er wordt veel belang gehecht aan tradities’, duidt Marta Fanasca van de onderzoeksgroep Japanse Studies aan de KU Leuven. ‘Velen zagen niet de nood in om de wet aan te passen.’

Zo sprak politicus Hiranao Honda zich in 2021 nog uit tegen het verhogen van de seksuele meerderjarigheid. In een debat zei hij toen: ‘Als je als vijftiger seks met wederzijdse toestemming hebt met een veertienjarige, dan zou je opgepakt kunnen worden. Dat klopt toch niet?’ Die minimumleeftijd wordt nu verhoogd van dertien tot zestien jaar.

Schuldgevoel

Het conservatisme is niet de enige reden waarom deze wetsaanpassing zo lang op zich heeft laten wachten. ‘Er is ook een cultureel aspect’, legt Fanasca uit. ‘In Japan wordt er over veel onderwerpen niet openlijk gepraat. Seksualiteit en seksueel geweld zijn daar goede voorbeelden van.’ Niet alleen wordt naar schatting 95 procent van de incidenten nooit aangegeven, van de slachtoffers gaf 60 procent in een overheidsonderzoek aan er nog niet met iemand over gepraat te hebben. ‘Slachtoffers denken vaak dat de schuld deels bij hen ligt. Ze internaliseren dat schuldgevoel en willen er niet over praten.’ Bijgevolg bleef het probleem jarenlang onzichtbaar, ook omdat de politieke wereld voor het merendeel uit mannen bestaat en seksueel geweld als een vrouwenprobleem gezien wordt.

Tweede verkrachting

Spreken vrouwen zich wel uit, dan ervaren ze vaak een ‘tweede verkrachting’ door de botte aanpak van de politie en krijgen ze online haat over zich heen.

‘De overtuiging dat vrouwen alleen passieve ontvangers zijn van mannelijke seksuele aandacht is in Japan wijdverbreid’, vertelt Fanasca. ‘De wet is één ding, maar het is een manier van denken, vooral bij mannen, die moet veranderen. Dat zal nog veel tijd en moeite kosten.’

‘Er zijn nog pijnpunten, maar we zijn hier al heel blij mee’, zegt Tadokoro. Voor Spring is de wet het resultaat van zes jaar actievoeren. ‘Dat het bestraffen van seks zonder toestemming nu centraal staat, maakt duidelijk dat daders er niet meer zo licht vanaf zullen komen. We verwachten dan ook meer veroordelingen van verkrachters.’ Fanasca noemt de wet een beginpunt. ‘Ze maakt vrouwen bewust van hun rechten’, zegt ze, ‘en versterkt het besef dat ze er niet alleen voorstaan. Een verandering van attitude van vrouwen kan maken dat ze zich vaker uitspreken. Dan moet de maatschappij het probleem wel zien.’

