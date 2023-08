Snackkomkommers met groene caesardip

Deze groene dip is heerlijk om knapperige snackkomkommers in de dippen. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos voor je aperitiefmoment: warm platbrood, zoute chips of broodstengels worden allemaal blij van deze kruidige saus, een onweerstaanbare combinatie van groene kruiden en caesardressing.

voor een grote pot (blijft een week goed in de koelkast)

- 2 eierdooiers

- 2 tenen look, geraspt of geperst

- 6 ansjovisfilets, fijngehakt

- 5 el citroensap

- 2 el mosterd

- ½ tl worcestersaus

- 300 ml neutrale olie

- 4 volle handen groene kruiden (kies een mix van peterselie, munt, dille,koriander, bieslook of kervel)

- 6 snackkomkommers

Bereiding

1. Snipper de kruiden fijn. Maak in een keukenrobot of blender de saus door eierdooiers, look, ansjovis, citroensap, mosterd en worcestersaus met elkaar te mixen tot een gladde pasta. Voeg nu in een dunne straal de olie toe tot je een stevige saus krijgt die op mayonaise lijkt. Doe er nu de grof gehakte groene kruiden bij en mix glad tot een knalgroene saus.

2. Snijd de snackkomkommers overlangs in kwarten en serveer met de dip.

TIP

Je zal misschien te veel hebben van deze dip, maar ze is werkelijk overal lekker bij. Gebruik ze waar je normaal mayonaise of gewone dressing zou gebruiken. Wil je ze over een salade gieten? Leng de dip dan aan met wat water.