De eerste collectie van Pharrell Williams bij Louis Vuitton: het mocht allemaal een pak gedurfder

Het was dé vraag op de openingsavond van de mannenmodeweek in Parijs: wat zou kersvers creatief directeur Pharrell Williams uit zijn mouw schudden bij zijn debuut voor Louis Vuitton? Veel dambordpatronen en warme accessoires, zo blijkt, maar voorlopig weinig eigen visie.

De eerste dag van de Parijse modeweek voor mannen loopt op zijn einde, en voor de gelegenheid is de Pont Neuf gehuld in een gouden dambordpatroon, het stijlkenmerk van Louis Vuitton. De oudste brug van Parijs krioelt van de sterren. Zendaya, Tyler The Creator, Kim Kardashian, Beyoncé, een hoogzwangere Rihanna, Jay-Z (die later op de avond een verrassingsoptreden zou geven) ... allemaal reisden ze af naar Parijs om het debuut van Pharrell Williams als creatief directeur bij het Franse luxemerk vanop de eerste rij mee te maken.

Qua spektakelwaarde stelt Louis Vuitton niet teleur: we krijgen een van de grootste shows te zien die Parijs ooit zag op de modeweken. Maar al die glitter en glamour blijkt een afleidingsmanoeuvre voor de weliswaar mooie, maar vrij middelmatige collectie die Williams toonde.

Damier, nieuwe stijl

Het thema dat hij koos voor zijn eerste zomercollectie is ‘lovers’. Los van de romantische setting – Parijs bij zonsondergang – is die thematiek echter ver zoek. Een van de weinige verwijzingen een lange leren jas met daarop een foto van de Pont Neuf en op de borst grote posterletters ‘The Louis Vuitton lovers present’.

Foto: EPA-EFE

Foto: Reuters

Het is een verademing tussen de explosie van dambordpatronen die de rest van de collectie kenmerkt. Al bij het eerste model gaat de aandacht niet naar zijn lichtgrijze maatpak, wel naar zijn rubber laarzen met daarop een nieuwe variant op het gekende dambordpatroon, ook wel damier genoemd. Daarna zien we scherp gesneden pakken in hedendaagse fits en kraagloze varianten, net als Louis Vuitton-voetbalshirts en jassen die zweven tussen zuivere snits en streetwear. Allemaal zijn ze bedekt met het oude damier of de nieuwe Pharrell-versie in een herfstig kleurenpalet. Het patroon komt terug op laarzen, jassen, tassen, maatpakken en ja, zelfs bekerhouders.

De herinterpretatie van het dambordpatroon, die telkens weer terugkeert in de collectie, is geïnspireerd op de esthetiek van de 8-bit pixels uit Atari-videogames. Baanbrekend is deze nieuwe variant niet; de pixelesthetiek gaat al jaren mee in mode, wist vorig seizoen op te vallen in de Loewe-collectie en kwam zelf bij Louis Vuitton al aan bod in 2019. Het vaakst krijgen we het nieuwe damierpatroon te zien in camouflagekleuren. Williams noemt het zelf ‘damouflage’ en legt uit dat het patroon een ‘eerbetoon is aan vrienden’.

Louis Vuitton-koffers

Daarmee lijkt hij te verwijzen naar Nigo, met wie hij in de jaren 2000 het streetwear merk ‘Billionaires Boy Club’ opstartte. Nigo, die hier een adviserende rol heeft gespeeld, kende vooral succes met zijn eigen label BAPE, bekend om camouflageprints. In een interview met The New York Times vertelde Williams hoe hij Nigo naar voren schoof om het werk over te nemen van Virgil Abloh, de vorige creatief directeur van Louis Vuitton die in 2021 op 41-jarige leeftijd overleed aan kanker. Het was daarom verrassend nieuws – zowel voor Williams als de modewereld – dat Louis Vuitton eind februari bekendmaakte dat net Williams de nieuwe artistiek directeur zou worden van het merk. Achteraf bekeken was die keuze niet onlogisch: naast zijn succesvolle muziekcarrière bij N.E.R.D. en als solozanger is hij al decennia nauw verbonden met de modewereld.

Foto: EPA-EFE

Pharrell Williams Foto: Reuters

Maar misschien was Williams net iets té geschikt voor de job. Ver van Ablohs visie, die zich op de grens van streetwear en luxe bevond, gaat hij niet. Dat maakt zijn debuutcollectie minder innovatief dan gehoopt. Je moet Williams wel nageven dat hij weet hoe hij een commercieel succes moet creëren. De golfkarretjes beladen met Louis Vuitton-koffers die af en toe voorbijrijden op de catwalk zijn een speelse verwijzing naar de leefwereld van de trouwe luxeconsument. Naast outfits zijn ook er tal van accessoires te zien: beanies, barretten en bucket hats, zonnebrillen geïnspireerd op een duikbril of met juwelen bedekt, handschoenen, moonboots en fluffy slippers. Als we Pharrell moeten geloven, zal het volgend jaar een koude zomer worden.

‘Student’

Wanneer alle modellen een laatste keer over de Pont Neuf marcheren, verschijnt de koning zelve: Pharrell Williams. Al omschrijft hij zichzelf eerder als ‘student’, leren we uit zijn interview met The New York Times. Die nederigheid siert hem, maar Williams bewijst met zijn debuut dat hij inderdaad nog wel wat te leren heeft. Er zitten rake looks tussen, maar de collectie steunt te hard op de nalatenschap van Virgil Abloh en brengt geen eenduidig verhaal.

Kortom, het mocht allemaal een pak gedurfder, Pharrell.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

