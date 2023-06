Van Dracula over het modernisme tot naakfotografie. De beste beeldboeken van het moment

Geen tijd om een tentoonstelling te bezoeken, maar toch nood aan visuele input en inspiratie? Deze beeldboeken zijn tentoonstellingen op papier.

fotografie Luis Alberto Rodriguez O.

In O. beschrijft fotograaf Luis Alberto Rodriguez in diep doorleefde woorden de onrust en angst waar veel mensen vandaag mee worstelen nu de wereld in een almaar sneller tempo lijkt te draaien, misschien wel doldraait. Rodriguez maakt zich zorgen over hoe we empathisch blijven in een turbulente wereld die (ons) verhardt, en ziet hoe we ons vastklampen aan wat vertrouwd voelt. Zelf grijpt hij terug naar de essentie: ons lichaam.

Loose Joints, 144 blz.

graphic novel David Sala In de schaduw van de helden

Met In de schaduw van de helden durfde de Franse stripmaker David Sala het eindelijk aan om zijn Spaanse wortels uit te graven. Deze biografie, over Sala’s onverzettelijke grootvaders en zijn persoonlijke strijd, is kunst van de eerste orde.

Concerto Books, 184 blz.

botanica Esther Van Gelder & Norbert Peeters (red.) Flora Batava 1800-1934. De wilde planten van Nederland

Het begrip tour de force lijkt hier speciaal voor bedacht. Aan de Flora Batava of inventaris van Nederlandse wilde planten is 134 jaar gewerkt. Dit boek over de historische biodiversiteit van Nederland zit propvol informatie en schoonheid.

Lannoo/KB, 912 blz.

architectuur Marc Dubois Riverside Tower Antwerpen

In Riverside Tower Antwerpen reconstrueert Marc Dubois op basis van archiefmateriaal hoe de woontoren op Linkeroever vorm kreeg en hoe Stynen de invloed van Le Corbusier verwerkte. Met zijn beschrijving van de manier waarop de diepte van de ramen en de opdeling van de borstwering ritme geven aan de betonnen gevel, leert Dubois zijn volk architectuur lezen.

Artha Books, 192 blz.

graphic novel Koren Shadmi Bela Lugosi

De oppervampier is Dracula, de zwarte graaf uit Transsylvanië die zich jong houdt met maagdenbloed dat hij tot zich neemt met lange tanden en toch veel goesting. En de opperdracula is dan weer Bela Lugosi, de acteur uit het stadje Lugos dat toen nog in Oostenrijk-Hongarije lag en nu in Roemenië, vlakbij, jawel, Transsylvanië. De geknipte vleerman dus om Bram Stokers legende tot een ondood leven te wekken. Dat deed Koren Shadmi: hij verstript het leven van Lugosi vol horror, B-films en C-huwelijken.

Menlu, 160 blz.

fotografie Ralph Ellison Photographer

Slechts een korte periode werkte Ralph Ellison, bekend van Invisible man, als professioneel fotograaf. Naast reportages maakte hij vooral auteursportretten, zoals van Langston Hughes, Mary McCarthy en Richard Wright. De mooiste portretten echter maakte hij van zijn vrouw Fanny McConnell Ellison, op elk vlak zijn steun en toeverlaat.

Steidl/The Gordon Parks Foundation/The Ralph and Fanny Ellison Charitable Trust, 240 blz.

graphic novel Clara Lodewick Merel

Met Merel, haar debuut, wist Clara Lodewick meteen de selectie te halen van het stripfestival van Angoulême. Faut le faire. De graphic novel kwam onder diezelfde titel eerst uit in het Frans. Lodewick is zelf een perfect tweetalige Brusselse. En toch lijkt dit verhaal in de eerste instantie oer-Vlaams: de naam van het hoofdpersonage, het platteland rond de kerktoren, de voetbalkantine en het pintje te veel.

Dupuis, 160 blz.

architectuur Steven Jacobs & Charlotte Dossche Book tower images

De restauratie van de Gentse universiteitsbibliotheek, beter bekend als de Boekentoren (1942), is al een tijdje ­succesvol afgerond. Het moment was dus rijp voor een terugblik. Een boek toont ons hoe fotografie en beeldende kunst de voorbije 75 jaar flirtten met het modernistische monument.

A&S/Books, 168 blz.

