OceanGate sloeg waarschuwing over veiligheid Titan in de wind

De vermiste onderzeeër Titan is een ‘experimenteel vaartuig’. Dat heeft eigenaar OceanGate nooit ontkend. Maar de baas van het duikbootbedrijf, Stockton Rush, ontsloeg de ingenieur die de alarmklok luidde.

Amerikaanse en Canadese reddingsploegen zetten hun zoektocht naar de duikboot Titan onverminderd verder, aangespoord door de waarneming van ‘banging noises’. Ondertussen duiken in de Amerikaanse media vernietigende analyses op over de zeewaardigheid van de experimentele duikboot. Het vaartuig werd speciaal ontworpen om rijke ‘toeristen’ bij het wrak van de legendarische Titanic te brengen. Dat ligt op 3.800 meter diepte. Maar diverse experten binnen en buiten OceanGate waarschuwden voor de mogelijke ‘catastrofale gevaren’ bij het duiken naar grote diepten.

Waarschuwingen

Al in januari 2018 meldde David Lochridge, de betrokken ingenieur, dat het vaartuig meer tests nodig had vooraleer het naar extreme diepten kon duiken. Enkele maanden later kreeg de man bijval van ettelijke specialisten, vooral uit de duikbootindustrie.

Stockton Rush, de ceo van OceanGate en piloot van de Titan, weigerde enkel veiligheidscontrole door een onafhankelijke partij Foto: AP

OceanGate-ceo Stockton Rush – die nu de vermiste duikboot piloteert – weigerde echter om de Titan door de bevoegde diensten te laten inspecteren en te certifiëren. Hij had evenmin zin om daarvoor te betalen. Lochrigde werd ontslagen. Hij vocht zijn ontslag bij de rechtbank aan – The New York Times citeert vandaag uit de juridische bewijsvoering – maar die zaak eindigde met een schikking.

Volgens de ceo zetten de talloze veiligheidsvoorschriften voor duikboten een rem op de ontwikkeling van de sector. Die sector argumenteerde dat een test door een onafhankelijke partij toch wel het minimum was om de veiligheid van de passagiers te verzekeren. Rush vreesde dat zo’n controle te veel tijd zou kosten.

Dat OceanGate opereert in internationale wateren, gaf het bedrijf ook meer armslag om elke regelgeving naast zich neer te leggen. De Titan wordt door een Canadees moederschip tot in de buurt van het wrak van de Titanic gebracht. De Amerikaanse overheid staat hierdoor volledig buitenspel.

Ondertussen duiken ook steeds meer verhalen op van de technische problemen die zich bij eerdere trips voordeden. Sommige moesten daarom worden uitgesteld.

‘Passagiers niet geïnformeerd’

Wie meevaart, moet vooraf wel een verklaring ondertekenen waarin duidelijk staat dat de Titan een ‘experimenteel vaartuig’ is dat geen officiële keuring heeft ondergaan. Dat kan ‘resulteren in een fysieke verwonding, emotioneel trauma of zelfs de dood’. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Maar volgens de advocaten van de ontslagen ingenieur zijn de passagiers ‘zich niet bewust van noch worden ze geïnformeerd over’ over dat experimentele design. De boot is slechts gecertifieerd voor een diepte van 1.300 meter.

Volgens OceanGate konden 28 toeristen het afgelopen jaar het wrak bezoeken. Elke passagier moet 250.000 dollar betalen.

