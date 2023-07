Huzarensalade met zure komkommer en dille

Voor deze huzarensalade pletten we de komkommers even met een mes voor we ze marineren: zo slorpen ze de kruiden en de azijn beter op. De friszure smaak van de gemarineerde komkommers gaat behaaglijk samen met de zoute ham, zoetige aardappelen, kruidige dille en de pittige mayonaise. Een zomersalade om telkens opnieuw te maken.



VOOR 4 PERSONEN

- 5 kleine (snack)komkommers

of 1 grote komkommer

- ½ tl zout

- ½ tl suiker

- 4 el wittewijnazijn

- 8 aardappelen, vastkokend

(ongeveer 1 kg)

- 1 klont boter

- 4 eieren

- 6 el mayonaise

- 1 el graanmosterd

- 4 sneden gekookte ham,

dik gesneden

- 1 bussel dille



BEREIDING

1. Plet de komkommers met de platte kant van een groot keukenmes zodat ze openbarsten. Snijd ze daarna overlangs in vieren. Heb je een groot exemplaar, doe dan hetzelfde en snijd de komkommer vervolgens in grove stukken. Voeg azijn, zout en suiker toe en laat marineren.

2. Schil de aardappelen en kook ze beetgaar in gezouten water. Laat ze afkoelen.

3. Kook de eieren in 10 minuten gaar.

4. Meng de mayonaise met de graanmosterd. Pluk de dilletopjes van de steeltjes.

5. Snijd de aardappelen in dikke plakken en bak ze bruin in de boter. Kruid met peper en zout. Pel de eieren en snijd in tweeën.

6. Haal de komkommers uit de marinade en stel de salade samen met de aardappelen, ham, komkommers, hardgekookte eieren. Schep hier en daar een toef mosterdmayo (of bestrijk er je bord mee voor je de salade erop legt). Werk af met de dille en een draai van de pepermolen.

Lees ook