UGent raakt examens van vijftig studenten kwijt, ‘waarschijnlijk bij oud papier’

Zo’n vijftig studenten communicatiewetenschappen hebben voor niets gezweet op hun examen sociale marketing. De verbeterde stapel verdween van het bureau van de professor, voor die de scores kon ingeven.

Bij de UGent wensten ze dinsdag allicht dat Ivago voor hun deur had gestaakt. Een stapel examens is er verdwenen. ‘De kopijen zijn niet meer terug te vinden op mijn bureau’, mailde een onthutste professor naar zijn studenten. ‘Waarschijnlijk zijn ze door ijverig poetspersoneel meegegeven met het oud papier’, zegt UGent-woordvoerster Stephanie Lenoir.

De examens waren al nagekeken, maar de professor had de punten nog niet ingegeven. Zo’n vijftig studenten hebben dus voor niets een paar uur gezweet op hun examen sociale marketing. Dat nog eens doen hoeft niet, de studenten kunnen ervoor kiezen om de score van een groepswerk te laten tellen voor het vak. Wie veel tijd stak in de blok, of moest afrekenen met luie meelifters bij het groepswerk, mag het examen wel opnieuw afleggen.

‘Er worden elk jaar duizenden examens afgenomen, en bij mijn weten is het de eerste keer dat zoiets gebeurt’, zegt Lenoir nog. ‘Maar dat maakt het nog geen verzachtende omstandigheid. Dit is voor alle betrokkenen vervelend, ook de professor zit er erg mee.’

