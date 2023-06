Om 5.27 uur kwam de zon in België op vandaag, en ze blijft staan tot 22 uur. Daarmee is het de langste dag van het jaar, ook wel bekend als de zonnewende. Beleeft u deze dag zoals alle andere dagen, of doet u iets om deze dag te markeren? Zo ja, wat? Al uw ideeën en ervaringen zijn welkom op eva.berghmans@standaard.be of vul onderstaand formulier in.