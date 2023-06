Taylor Swift vraagt haar Europese fans om nu al te registreren voor de ticketverkoop

Goed nieuws voor de ‘Swifties’, de fans van Taylor Swift. Hun favoriete popzangeres komt met haar The Eras Tour naar Europa. De fans wordt gevraagd om nu al te registreren voor de ticketverkoop.

Anders dan in 2020, toen het geplande concert op Werchter Boutique door de coronacrisis afgelast werd, slaat de Amerikaanse popster ons land nu over bij haar tour. De zangeres doet wel achttien steden in Europa aan, waaronder Amsterdam, Londen, Parijs en Gelsenkirchen in het Duitse Ruhrgebied. Swift omschrijft haar show als ‘een reis door haar eigen tijdperken’ – een ‘greatest hits’-show dus – en speelt drie uur lang. De setlist bedraagt meer dan 40 nummers.

Net als in de Verenigde Staten konden de fans bij de aankondiging meteen registreren voor de ticketverkoop. Ze hebben daar nog tot vrijdag de tijd voor. Wanneer de verkoop daadwerkelijk van start gaat, worden mensen uitgeloot om een kaartje te kopen. Dinsdag leidde de registratie al tot lange digitale wachtrijen bij Ticketmaster. Bij de voorverkoop in de VS crashte die site, omdat 1,5 miljoen mensen tegelijkertijd een plaats probeerden te bemachtigen. Alleen Polen, Oostenrijk en Duitsland werken niet met de Amerikaanse ticketverkoper.

Voorlopig is het ook nog niet bekend hoeveel de tickets zullen kosten. Mogelijk werkt Swift net als in de VS met dynamische prijszetting. Kaartjes worden dan verkocht per opbod, waardoor de prijzen erg hoog kunnen oplopen, afhankelijk van de zitplaats. Beyoncé experimenteerde al met dat systeem bij haar passage in het Koning Boudewijnstadion. Een deel van de tickets werd via dat systeem verkocht, wat leidde tot een verdriedubbeling van de prijzen.

Lees ook