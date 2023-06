Frankrijk verbiedt bijeenkomst Iraanse oppositie wegens terreurdreiging na vrijlating Assadi

Frankrijk verbiedt een bijeenkomst van de Iraanse oppositie. Er zou sprake zijn van verhoogde terreurdreiging na de vrijlating van Assadollah Assadi door België.

Wegens ‘zeer significante veiligheidsrisico’s’ verbiedt Frankrijk een bijeenkomst in Parijs van de NCRI, een vereniging van Iraanse oppositie tegen het religieuze regime met hoofdzetels in Parijs en Albanië. Volgens persagentschap Reuters gebeurt dit vanwege verhoogde terreurdreiging na de vrijlating van Assadollah Assadi door België.

De NCRI houdt al jaren grote manifestaties in Parijs en bracht in februari nog duizenden mensen bijeen in het centrum van Parijs. Maar haar jaarlijkse bijeenkomst van 1 juli is verboden. Dat werd meegedeeld door het hoofd van de politie in Parijs, Laurent Nunez. De NCRI dient een klacht in.

Volgens Nunez mag het ‘terroristisch risico niet worden verwaarloosd’. Hij linkt dat risico aan de verijdelde aanslag die was gepland op een congres van de NCRI nabij Parijs door de Iraanse spion Assadollah Assadi in oktober 2018. Assadi werd daarvoor in 2020 veroordeeld in België tot 20 jaar cel, maar kwam in mei vrij in ruil voor Olivier Vandecasteele en drie andere Europeanen die gevangen zaten in Iran. De NCRI verzette zich altijd tegen de vrijlating van Assadi.

‘Buigen voor afpersing’

‘Partnerlanden hebben recent melding gemaakt van vele geplande gewelddadige aanvallen, met mogelijk Iraanse oppositiefiguren als doelwit’, klinkt het in de brief van Nunez. Sinds eind mei waren er drie aanvallen op een kantoor van de NCRI in Parijs. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Aan De Standaard werd bevestigd dat het kantoor van de NCRI werd beschoten en dat er sprake was van brandstichting.

Dat de bijeenkomst van de NCRI wordt verboden ‘wegens terreurdreiging’, gelooft de organisatie niet. Ze beschouwt het als plooien voor het Iraanse regime. ‘Dit is een schandelijke daad tegen democratie, vrije meningsuiting en vrijheid van vereniging, en het is buigen voor afpersing en gijzeling door de religieuze dictatuur van Iran.’ Er wordt verwezen naar een telefoongesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Iraanse president Ebrahim Raisi op 10 juni. ‘Er is een toenadering tussen Iran en het Westen, en meer bepaald Europa’, klinkt het. ‘Daar zal de Iraanse oppositie in ballingschap altijd het slachtoffer van zijn.’

Dinsdag werd in een tekst opgeroepen om ‘het Iraanse volk te ondersteunen in de strijd voor verandering’. De tekst werd ondertekend door 290 Franse volksvertegenwoordigers en 76 Franse senators, zo schrijft Le Figaro. Philippe Gosselin van Les Républicains (LR) riep op om niet toe te geven ‘aan druk uit Iran’ en de manifestatie van 1 juli toch te laten doorgaan.

