Oproep | Hebt u (een kind met) een ernstige allergie?

Kazou vraagt deelnemers van een aantal kampen om geen Snickers of M&M’s mee te nemen om kinderen met een pinda-allergie niet in gevaar te brengen. Hebt u ook (een kind met) een ernstige allergie en gevaar voor anafylaxie? Welke impact heeft dat op het dagelijkse leven van u en uw gezin en hoe moeilijk of makkelijk is het om de ernst aan school of familie uit te leggen?

Vertel ons uw verhaal, en laat weten of we u kunnen bellen. U kunt ons contacteren via annelien.degreef@standaard.be of door onderstaand formulier in te vullen.

