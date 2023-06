In online groepen betaalden mensen om te zien hoe apen gefolterd werden

Journalisten van de BBC hebben een internationale bende ontmaskerd die apen martelde en daar video’s van maakte. Wereldwijd betaalden mensen geld om online toe te kijken hoe de dieren werden gemarteld, soms tot de dood volgde.

Het begon allemaal op Youtube, waar video’s gedeeld werden van makaken die gefolterd en soms zelfs gedood werden voor de camera. Uiteindelijk werden er privégroepen gemaakt op Telegram. BBC ging undercover in een van die groepen en ontdekte op maat gemaakte filmpjes. Lees: mensen konden hun misselijkmakende ideeën doorgeven, die vervolgens werden uitgevoerd in ruil voor geld. Honderden klanten uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en elders betaalden mensen uit Aziatische landen, waaronder Indonesië, om de apen te martelen en hun lijdensweg op video vast te leggen.

Journalisten van de BBC spoorden zowel de beulen in Indonesië op – die ze met een verborgen camera filmden – als de kopers in de VS. Die staan intussen ook op de radar van de politie. Verschillende mensen werden al gearresteerd.

Extreem wrede video’s

BBC kon met spreken met Mike M., die online bekend staat als The Torture King en een van de belangrijkste verdelers is van de video’s in de VS. ‘Er was een poll: wil je een hamer, een tang, een schroevendraaier? Dat resulteerde in de meest groteske video die ik ooit heb gezien’, vertelt hij over zijn eerste momenten in de Telegram-chatgroep. Uiteindelijk leidde hij zelf ook verschillende groepen online. Veel bracht zijn gruwelijke bijverdienste M. niet op: amper een paar honderd dollar.

BBC kon ook twee andere Amerikanen identificeren. Een van hen is Stacey S., een vrouw van rond de 40 uit Alabama die bekend stond als Sadistic . Op haar gsm werden bijna 100 martelvideo’s gevonden. Een andere Amerikaan is Mr Ape, die in een interview bekende dat hij verantwoordelijk was voor de dood van minstens vier apen. De drie verdachten riskeren tot zeven jaar gevangenisstraf als ze vervolgd worden op basis van het verzamelde bewijs.

Een van de speurders in de zaak, Paul Wolpert van Homeland Security, jaagt normaal op bendes die kinderen misbruiken. ‘Ik dacht eerst: waarom moet ik me in godsnaam met apen bezighouden? Maar toen drong het tot me door dat de mechanismen hetzelfde waren als die bij kindermisbruik. De geheime groepen, hoe ze potentiële leden screenen ...’

Telegram grijpt niet in

In Indonesië werden twee verdachten gearresteerd. Eén werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het martelen van dieren en het verkopen van beschermde diersoorten, de andere werd veroordeeld tot acht maanden.

De video’s zijn nog steeds gemakkelijk te vinden op Telegram en nu zelfs op Facebook, waar tientallen groepen actief zijn met soms meer dan duizend leden. Zowel Facebook als Youtube geven aan dat ze de groepen die ontdekt worden ‘snel zullen verwijderen’. Telegram zegt niet actief te kunnen patrouilleren in privégroepen, omdat het ‘de privacy van gebruikers en hun vrijheid van meningsuiting wil beschermen’.

