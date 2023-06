Reddingsteams die op zoek zijn naar de vermiste onderzeeër Titan, zouden dinsdag met tussenpozen van dertig minuten onder water ‘luid gebonk’ gehoord hebben. Dat schrijft CNN woensdag op basis van een interne memo van de overheid die de zender ingezien zou hebben.

Vier uur later, nadat extra sonarapparatuur was ingezet, was er nog steeds gebonk te horen, aldus de memo. Het is niet duidelijk rond welk tijdstip het gebons dinsdag werd gehoord of voor hoe lang. Een daaropvolgende update die dinsdagavond werd verzonden, suggereerde dat er meer geluiden gehoord zouden zijn, hoewel die niet werden beschreven als ‘gebonk’.

‘Aanvullende akoestische feedback werd gehoord en zal helpen bij het geleiden van oppervlaktemiddelen en geeft ook aan dat er hoop is op overlevenden’, aldus die update.

Een Canadees reddingsvliegtuig spotte volgens diezelfde update ook een wit rechthoekig object in het water, maar een schip dat op onderzoek uit was, werd omgeleid om in plaats daarvan de akoestische feedback te helpen onderzoeken. Het Joint Rescue Coordination Centre werkt aan het vinden van een op afstand bestuurbaar onderwatervoertuig om te helpen bij het zoeken, zo meldt de memo.

De Titan-duikboot raakte zondagochtend na 1 uur en 45 minuten zoek, terwijl hij afdaalde richting het wrak van de Titanic. Er is zuurstof aan boord voor ongeveer 96 uur.

In het toestel zaten vijf personen. De bestuurder is de Fransman Paul-Henry Nargeolet, een man met veel ervaring. Ook Stockton Rush is een van de opvarenden. Hij is de stichter en ceo van Oceangate, het bedrijf dat de onderzeeërs beheert. Het duo nam onder meer de Britse miljonair-avonturier Hamish Harding mee. Verder zijn ook een Britse staatsburger met Pakistaanse roots en zijn zoon aan boord van de onderzeeër. Het gaat om Shahzada Dawood, vicevoorzitter van het grote familiebedrijf Dawood Group, en Sulaiman Dawood.

