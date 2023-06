Taylor Swift kondigt Europese tournee aan

Goed nieuws voor de ‘Swifties’, de fans van Taylor Swift. Hun favoriete popzangeres komt met haar The Eras Tour naar Europa. Dat maakte de wereldster bekend op haar instagrampagina. ‘Excuseer, ik heb iets te melden’, schreef ze erbij. Met The Eras Tour is Swift alweer aan haar zesde tournee toe. De drie uur durende show zou in een twintigtal Europese steden halt houden, maar Brussel of Antwerpen staan voorlopig niet op de planning. Al kunnen trouwe fans wel terecht in Amsterdam, Munchen of Parijs. (jda)