Onbetaalde factuur? Dan geen rapport

Een school in Brussel heeft ermee gedreigd het rapport in te houden van kinderen met openstaande school­facturen. ‘Dat is spelen met de toekomst van kinderen.’

‘In het geval u niet tijdig betaalt, kan de school beslissen voorlopig geen getuigschrift (diploma na de basisschool, red.) en/of rapport uit te reiken. We willen u echter vragen om deze vervelende situatie te voorkomen en daarom de openstaande factuur alsnog z.s.m. te betalen.’

Een ouder van de Prinses Julianaschool in Etterbeek trok grote ogen toen dat bericht in de wekelijkse nieuwsbrief van de school verscheen. De boodschap werd een eerste keer naar alle ouders verstuurd op 5?juni en een tweede keer op 12?juni. Het gaat over de facturen voor de opvang voor en na school, en ’s?middags.

‘Normaal staan heel onschuldige berichten in die nieuwsbrief’, zegt de ouder, die liever anoniem blijft. ‘Ook andere ouders hadden er vragen bij. Het kan toch niet dat een kind gestraft wordt voor een onbetaalde factuur?’

Onwettig

Dat kan inderdaad niet, want de ­regelgeving zegt duidelijk dat scholen geen rapporten of diploma’s mogen inhouden, zelfs niet als ouders stapels onbetaalde schoolfacturen hebben. ‘Dat is spelen met de toekomst van kinderen’, zegt Vooruit-parlementslid Hannelore Goeman. ‘Het kan niet dat een kind als drukkingsmiddel wordt gebruikt’, geeft ook Johan Van Besien van de vzw Schulden op School (SOS) aan. ‘De mogelijke impact daarvan op een kind is niet te onderschatten. Scholen moeten in dialoog gaan en zoeken naar een oplossing.’

‘We sturen een factuur, een herinnering, we bellen met de ouders en gaan persoonlijk in gesprek’, zegt Oskar Kraut, directeur van de Prinses Julianaschool. ‘Er is zeker over gepraat, maar dit had niet in de nieuwsbrief mogen staan. We gaan zeker niet zomaar rapporten inhouden. De facturen moeten uiteindelijk betaald worden.’

In het verleden is minstens één verhaal opgedoken van een leerling uit Aalst die vanwege een onbetaalde schoolfactuur geen rapport kreeg. Maar de koepels weten niet of de praktijk vaker voorkomt. Wel zien scholen de stapel onbetaalde facturen groeien. In het Gemeenschaps­onderwijs (GO!) steeg het openstaande bedrag in vier jaar tijd van 7,6 miljoen euro naar 11 miljoen euro vorig schooljaar. Een school in Hoboken wacht op 15.000 tot 17.000?euro. ‘We stellen ons heel soepel op en proberen altijd tot een oplossing te komen met bijvoorbeeld afbetalingsplannen, maar dan nog blijven sommige facturen onbetaald’, zegt de directeur anoniem. ‘Maar een diploma inhouden? Da’s een brug te ver.’

Volgens Hannelore Goeman moet de Vlaamse regering dringend in extra werkingsmiddelen voorzien voor scholen om het probleem aan te pakken. Die werkingsmiddelen werden verschillende keren niet geïndexeerd. Maar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelt dat ouders die hun schoolrekening wel aflossen op die manier nog eens via hun belastingbrief betalen.