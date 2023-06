Hunter Biden ontloopt wellicht celstraf, maar niet Republikeinen

Hunter Biden, zoon van president Joe Biden, sluit een deal met de aanklagers over onbetaalde belastingen en illegaal vuurwapenbezit als drugsverslaafde.

Het vijf jaar durende onderzoek door een federale procureur naar Hunter Biden (53), de zoon van president Joe Biden, lijkt uit te draaien op een schikking. Biden, een voormalig lobbyist, advocaat en kunstenaar, zal schuldig pleiten aan het opzettelijk niet-betalen van ­inkomstenbelasting én het illegale bezit van een vuurwapen op een moment dat hij drugsgebruiker was. In ruil biedt aanklager David Weiss hem de kans uit de gevangenis te blijven, blijkt uit documenten die dinsdag ingediend werden bij een rechtbank in Delaware.

De jongste zoon van de Amerikaanse president werd de afgelopen jaren achtervolgd door juridische problemen en publieke verdenkingen die voortvloeiden uit zijn controversiële levenswandel. Zowel de lucratieve banen die hij bekleedde bij dubieuze buitenlandse bedrijven als zijn probleemgedrag als alcohol- en crackverslaafde – dat een climax bereikte in de jaren na de dood van zijn broer Beau in 2015 – lagen onder het vergrootglas, sinds zijn vader de belangrijkste Democraat in de VS was geworden.

Buitenlandse miljoenen

Als een rechter instemt met de schikking, is de zaak afgerond volgens Bidens advocaat, al stelde Weiss dat het onderzoek ‘nog gaande’ is. Wat dat betekent, was dinsdagavond onduidelijk. Maar verschillende Republikeinse critici van Biden reageerden al teleurgesteld op de beslissing van Weiss, aangesteld door ex-president Donald Trump. Zij voeren in het Congres hun eigen Hunter-onderzoek.

Centraal in het hele dossier staan de miljoenen die Biden ontving door zijn banden met een controversieel Chinees energie-conglomeraat en met Burisma, het door corruptieschandalen achtervolgde gasbedrijf van een Oekraïense oligarch. Zo nodigde Burisma-eigenaar Mikola Zlotsjevski, die redenen had om zich zorgen te maken over zijn reputatie bij de Amerikaanse overheid, Biden uit om te zetelen in zijn raad van bestuur. Biden ging erop in op het moment dat zijn vader als vicepresident mee het Oekraïnebeleid van de Amerikaanse regering stuurde.

Niet loslaten

Met het geld dat hij uit het buitenland kreeg, betaalde Biden zijn levensonderhoud, inclusief de kosten van zijn verslavingen. Zo teerde hij op zijn familienaam op een wijze die ernstige vragen opriep over mogelijke belangenverstrengeling en gênant werd voor zijn vader.

De Republikeinse vijanden van de president plaatsen dat verhaal in een nog veel duisterder kader. Zij suggereren dat vader Biden samenspande met zijn zoon om zijn politieke positie te gelde te maken. Ondanks alle aandacht die ze aan het dossier besteedden, leverden ze geen bewijzen van samenzwering.

Terwijl het onderzoek van Weiss zich aanvankelijk richtte op mogelijke overtredingen van belasting- en witwaswetten bij Hunters buitenlandse transacties, zijn de vergrijpen waarover hij nu een schikking treft, veel beperkter.

James Comer, het Congreslid dat de commissie voorzit waar Republikeinen zich buigen over het dossier-Biden, sprak over een ‘tik op de vingers’. Hij beloofde de schijnwerper op Hunter en zijn vader te houden.