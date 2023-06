Verschillende buurtcomités zullen samen met demilieuvereniging Climaxi bloedonderzoek uitvoeren bij buurtbewoners van met PFAS bevuilde gebieden.

‘Het is tijd dat de overheid beseft dat niet alleen Antwerpen vervuild is. Wij voelen ons niet ­gehoord.’ Aan het woord is Lucie Canty (53). De verpleegster is lid van buurtcomité Zaubeek ­Gezond en woont ...