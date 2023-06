Voetbalbond wil bemiddelen tussen Courtois en Rode Duivels

De KBVB wil ver gaan om Thibaut Courtois aan boord te houden van de Rode Duivels. Maar de voorwaarde is dat de doelman excuses aanbiedt voor zijn vertrek. Het is voorlopig twijfelachtig dat die er komen.

Thibaut Courtois haalde maandagavond in socialemediaposts fors uit naar bondscoach Domenico Tedesco, die hij verweet een privégesprek in de openbaarheid te hebben gebracht. ‘Het is de eerste keer dat iemand besluit de inhoud van het gesprek publiek te maken. Ik ben diep ontgoocheld hierover en ik wil duidelijk maken dat de beoordelingen van de coach niet overeenkomen met de realiteit.’

De directe aanval van Courtois op Tedesco verkleint de ruimte om tot verzoening te komen tussen doelman en coach. De voetbalbond zit op de lijn van de bondscoach, maar wil toch een poging doen de winnaar van de trofee voor beste doelman van de wereld aan boord te houden. Een van de denksporen is om met enkele topmensen van de bond naar Madrid te vliegen en naar Courtois te luisteren. De doelman zou ‘een gebrek aan respect’ van de bond ervaren. De KBVB wil weten over welke feiten het gaat.

Een terugkeer bij de nationale ploeg is niet onvoorwaardelijk. Om de groep te beschermen zou de bond aansturen op een vorm van excuses van Courtois. Collega Jan Vertonghen getuigde maandagavond dat het vertrek van de doelman een ‘deuk’ is en ‘het groepsproces heeft verstoord’.

De vraag is of Courtois tot een (publieke) knieval bereid is en welke voorwaarden hij op zijn beurt stelt. De volgende interland is op 9 september in Azerbeidzjan. Omdat Simon Mignolet is afgezwaaid (en voorlopig niet bereid is terug te keren) zou Koen Casteels de nummer 1 worden in het geval van een nieuw forfait van Courtois.

