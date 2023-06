De zwoele poptrip van Amaarae

De Amerikaans-Ghanese Amaarae is even vrank en vrij in haar teksten als in haar muziek. Seks, blingbling en een eclectische blik maken van haar tweede album een zwoele, experimentele poptrip.

AMAARAE Fountain baby Interscope

‘I want to fuck a puddle/ Give that kitty cuddle’: Amaarae windt er geen doekjes om, haar tweede album druipt van de seks (en van de blingbling). Vleselijke en financiële wellust stuwen haar vooruit, zo leren we, maar trekken haar evengoed naar beneden. In de manier waarop ze muziek maakt, is ze net zo onbeschroomd. Eigenwijs mengt ze r&b en trap met afrobeats en Caraïbische klanken, West-Afrikaanse highlife en dancehall zoomt ze af met Oost-Aziatische folk en flamenco.

Amaarae, die geboren werd in de Bronx maar opgroeide in Accra (Ghana) en Atlanta, zingt veelal teder en speels, in ‘Big steppa’ klinkt ze als een jonge Janet Jackson. Die onschuldig klinkende vocalen geven haar muziek een verleidelijk karakter. Achter de broeierige beats op maat van een hete zomer zit een boeiende vrijheidsverklaring. ‘I do what I want so I can get my way’, kettert ze in ‘Sex, violence, suicide’, een donkere akoestische ballad die openbarst in heftige riot grrrl-punk. Amaarae aast op de titel van queen of pop, met dit album is ze goed op weg.