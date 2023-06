Jong geweld zonder bloedneus

Stevig uitpakken in kamermuziek: het kan ook zonder ramkraak op het trommelvlies. Met finesse, klankfocus en geduld komt dit millennialtrio alvast een heel eind.

sARAH JEGOU-SAGEMAN, MARTINA CONSONNI, JEEIN YOU Poulenc–Schumann–Chaminade Warner Classics – Erato

Begin juni: in de Henry LeBoeufzaal gaan menig hamer, aambeeld en stijgbeugel in overdrive bij de bulldozerige sound van enkele KEW-finalisten. Deze week: kamermuziek als een oase door het Frans-Italiaans-Zuid-Koreaanse trio Sarah Jégou-Sageman (viool), Martina Consonni (piano) en Jeein You (cello). Zij maakten dit album bij Erato – meteen ook hun opnamedebuut – met de steun van de stichting van supercellist Gautier Capuçon. De cellosonate van Poulenc, de dartele Papillons en de populaire vioolsonate van Schumann zijn gefundenes Fressen voor deze piepjonge prijsbeestjes, die niet klankvolume maar frasering als leidsvrouw nemen. Vaak hoor je in dit soort programma’s hoe intimiteit en attente interactie tot een fluffy dekentje worden gevilt, maar deze plaat is meesmuilvrij dankzij de sereniteit en het koolzuurhoudende toucher van de musici. De mooiste minuten zijn die van het Piano trio van Cécile Chaminade: de opwinding van een fin de siècle zonder millenniumbug.