CVC Capital neemt belang van 22,5 procent in SD Worx

Het financieel fonds CVC Capital betaalt circa 400 miljoen voor bijna een kwart van SD Worx.

Op de instap van CVC Capital in de hr-groep SD Worx werd al sinds vorig jaar gewerkt. De kogel is nu eindelijk door de kerk. CVC Capital betaalt bijna 400 miljoen euro voor een belang van 22,5 procent in de groep.

Loonberekenaar SD Worx, in 1945 opgericht door de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, is uitgegroeid tot een leidende Europese speler in de markt van personeelsdiensten. Het geld van CVC Capital zal nu gebruikt worden om de Europese groeiplannen van SD Worx te versnellen.

Het bedrijf berekent de lonen van ongeveer 5,2 miljoen werknemers en behoort wereldwijd tot de top vijf. SD Worx heeft 7.000 werknemers en was tot nu toe volledig in handen van twee stichtingen. Die stichtingen hebben geen aandeel­houders. Ze fungeren als ledenorganisaties. De eigenlijke macht berust bij hun raden van bestuur.

Met CVC Capital komt er nu voor het eerst een externe aandeelhouder mee aan boord die meteen 22,5 procent van de aandelen verwerft. SD Worx wordt daarmee gewaardeerd op circa 1,8 miljard euro.

Sinds 2017 kregen ook werknemers, kaderleden, managers en sommige bestuurders al de kans om aandelen te verwerven in de werkmaatschappij. Later werden dat certificaten. Ze zijn goed voor 6 procent van het kapitaal.