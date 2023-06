Gouverneur Pierre Wunsch geeft parlement les in bankieren

Pierre Wunsch nam geen blad voor de mond in de commissie Financiën, waar hij het advies van de Nationale Bank over spaarrente toelichtte. ‘De winsten van de banken zullen dalen.’

Pierre Wunsch bleef erbij dat de Nationale Bank geen positieve adviezen zal geven over voorstellen die een risico vormen voor de financiële stabiliteit. Verschillende regeringspartijen willen dat de regering per wet vastlegt wat de rente op een spaarboekje moet zijn. Volgens Wunsch is er geen enkel land in Europa waar dat gebeurt via een wettelijk initiatief. De gouverneur van de Nationale Bank herhaalde in de Kamercommissie Financiën dat de banken de spaarrente trager verhogen dan wat het model van de Nationale Bank suggereert als logisch tempo.

Wunsch wees erop dat de spaarrente minder snel stijgt in landen waar woonkredieten met een vaste rentevoet worden verkocht. Dat komt omdat banken op een (omvangrijke) portefeuille woonkredieten zitten waarvan de rente niet meestijgt. Een hogere spaarrente maakt al het geld op het spaarboekje (300 miljard) meteen duurder.

Spanje

In landen waar de rente op het woonkrediet variabel is, zoals Spanje, stijgt de rente op het spaarboekje sneller. Heel veel werknemers in België hebben nu een goedkoop woonkrediet. Doordat hun loon stijgt met de inflatie neemt het gewicht van de maandelijkse hypotheekaflossing maandelijks af. Bijna nergens is het aandeel van woonkredieten met vaste rente zo groot in de totale verstrekking van hypotheekleningen. Volgens Wunsch subsidieert de spaarder voor een stukje de goedkope woonkredieten.

Er is uitgesproken concurrentie tussen de banken rond kredieten, zei Wunsch. De marge neemt daar zelfs af, terwijl er in de markt van spaarboekjes minder concurrentie is. De gouverneur denkt dat dat mee het gevolg is van een zekere inertie bij de consument. ‘Die spant zich wel in om het goedkoopste woonkrediet te krijgen, maar is minder met zijn spaarboekje bezig.’

Wunsch relativeerde dat de banken door de gestegen rente bovenmatige winsten maken: het huidige klimaat van een zeer sterke stijging van de korte rente (de ECB-rente) in combinatie met een omgekeerde rentecurve is niet onverdeeld positief. Een omgekeerde rentecurve betekent dat de korte rente hoger is dan de rente op lange termijn. ‘Ik verwacht dat de winst van de banken in de komende kwartalen zal dalen.’

De gouverneur van de Nationale Bank wees ook op het belang van goed balansbeheer bij banken. Banken moeten allerlei risico’s in balans houden. Het spaarboekje helpt de risico’s op de woonkredieten af te dekken, zei Wunsch. Voor woonkredieten met een langere looptijd moeten banken bijkomende indekking kopen. ‘Het renterisico verdwijnt niet, het verplaatst zich naar andere partijen. Een renterisico wordt zo een tegenpartij-risico.’

Wunsch herhaalde ook het voorbeeld van Dexia dat omviel ‘terwijl Dexia volledig ingedekt was tegen een renterisico’.

