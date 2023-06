Te koop bij Sotheby’s: Rubens die driehonderd jaar onder de radar bleef

Vijftien jaar geleden kwam ‘Sint Sebastiaan verzorgd door twee engelen’ nog op een veiling als een Franse meester. Nu is het een Rubens.

Het schilderij Sint Sebastiaan verzorgd door twee engelen is ettelijke jaren in België te zien geweest. Vanaf 2010 hing het ruim tien jaar als bruikleen in het Rubenshuis. ‘Is het een Rubens of niet’, stond er toen op de website. Het antwoord: ‘Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen.’ Dat is intussen geleverd. In het labo is het met X-stralen onderzocht, zodat ook de onderlagen zichtbaar werden.

De bruikleengever kocht het schilderij in 2008 op een veiling. Toen werd het nog toegeschreven aan de Franse barokschilder Laurent de la Hyre. De vorige passage in de openbaarheid deed zich voor in 1963, toen het in de VS opdook in een collectie in Missouri. Waar het vandaan kwam, was toen onbekend. Het was driehonderd jaar losgezongen van zijn voorgeschiedenis, die in het Italiaanse Genua gesitueerd was.

Rubensspecialisten hadden er een heerlijke kluif aan. Ze wisten dat er een zeer gelijkende versie van het schilderij in de Galleria Corsini in Rome hing. Die had Rubens gemaakt en kardinaal Corsini kocht ze rond 1750 in Brussel. Ook daar stonden twee engelen de doorzeefde heilige bij. Eén was zo vriendelijk een pijl uit zijn bast te trekken, een andere maakte de touwen los waarmee hij aan de enkels vastgebonden was.

In 2021 bracht de Staatsgalerie Stuttgart de twee schilderijen samen voor de tentoonstelling Becoming famous. ‘Toen konden ze in detail vergeleken worden’, zegt curator Nils Büttner, die ook aan het Rubenianum in Antwerpen verbonden is. ‘Er is ook verder onderzoek gedaan.’

Daaruit bleek dat Rubens het schilderij dat nu verkocht wordt tussen 1606 en 1610 maakte. Büttner: ‘Dat was rond de Italiaanse periode van Rubens. Mogelijk schilderde hij het in Italië, want de stijl doet zeer Italiaans aan. Ofwel deed Rubens daar de inspiratie op en werkte hij het uit toen hij weer in België was. Het is een stuk ouder dan de versie die nu in Rome hangt.’

Voor een Rubens is een schattingsprijs van 4,5 tot 7 miljoen euro niet uitzonderlijk hoog. ‘Het is geen Rubens-Rubens, zoals Portret van een man als de god Mars, dat een maand geleden verkocht werd voor 24 miljoen. Dat was helemaal door Rubens vervaardigd. De Sint-Sebastiaan vertoont de hand van Rubens, maar hoeveel procent van hemzelf is, kan ik niet zeggen. Hij heeft er wel zijn naam op gezet. Het schilderij heeft zijn atelier verlaten als een Rubens.’

