Hilde Crevits: ‘Als een klein kindje bang is, gaat oma mee op hun kamer slapen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Lege stoel (1)

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez organiseert vrijdag een colloquium over de rol van media in een democratie. Onder meer RTBF-baas Jean-Paul Philippot komt er spreken. Ook Bouchez zelf neemt plaats op het spreekgestoelte. Op de uitnodiging alvast geen spoor van Davy Parmentier, creative director bij VTM. Die lanceerde dit voorjaar nochtans de mediacarrière van Bouchez in Vlaanderen door hem als deelnemer van Special forces op VTM2 te casten. Daarin volgden beroemdheden een bikkelharde opleiding om lid te worden van de Special Forces, de elite-eenheid van het Belgisch leger. Bouchez viel in aflevering 2 al door de mand. Maar het waren wel twee afleveringen om met open mond naar te kijken.

Lege stoel (2)

Misschien kan Bouchez PS-voorzitter Paul Magnette wel overtuigen om naar zijn colloquium over de rol van de media in de democratie te komen. Al riskeert Bouchez dan wel met een lege stoel achter te blijven. Dat gebeurde dit weekend op de commerciële Franstalige zender RTL-TVI. Die organiseerde een jaar voor de verkiezingen een debat met alle Franstalige partijvoorzitters. Terwijl Bouchez en al zijn collega’s op hun stoel zaten te wippen, stuurde Magnette doodleuk zijn kat. Miauw.

Oma’s aan de top (1)

Terwijl haar voorzitter Sammy Mahdi op Tiktok de tieners probeert te kietelen, bespeelt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de andere flank van het generationele spectrum. In Primo out ze zich als ‘verwenoma’. ‘Die kindjes komen een avondje slapen en dan verwen je hen natuurlijk’, legt ze uit. ‘Als er eentje bang is, gaat oma mee op hun kamer slapen.’

Oma’s aan de top (2)

Crevits had het overigens in dat interview in Primo niet alleen over haar kangoeroewoning, haar kinderen en haar kleinkinderen. De 55-jarige politica spreekt ook expliciet haar ambitie uit voor de toekomst. Voor de komende verkiezingen gaat ze voor een goed resultaat. Lukt dat niet, lonkt er nog een hele wereld buiten de politiek. ‘Een van mijn wensen is – als ik toch oud zou worden in de politiek – om jonge mensen te coachen’, klinkt het. Move over, Tiktok-Mahdi!