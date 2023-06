Beter dan de hoes

Het vijfde album van Britse singer-songwriter Ben Howard is best degelijk, maar het verliest halfweg wel zijn momentum.

Ben Howard Is it? Pias

Het contrast met de bedenkelijke hoes is frappant bij dit wel degelijk mooie plaatje van Ben Howard, de Britse singer-songwriter die het succes van zijn eerste twee albums beantwoordde met een aversie voor media en een deel van zijn publiek. Vijfde album Is it? kreeg vorm na twee kleine hartaanvallen, een ervaring die hem deed reflecteren op de eindigheid. Kinderlijke verwondering wordt voortdurend gekoppeld aan een volwassen ontroering. De erfenis van folkgitarist John Martyn is hoorbaar, naast de elektronische invloed van producer Bullion. Opener ‘Couldn’t make it up’ luidt een terugkeer naar zijn toegankelijkere materiaal in. ‘Days of lantana’, een van zijn sterkste songs tot dusver, onderscheidt zich met een rijk klankenpalet. Het intermezzo ‘Total eclipse’ had zelfs op de jongste Bon Iver kunnen staan. Is it? verliest na de relatief uptempo eerste helft wel zijn momentum. Dat maakt het geen bijster memorabele totaalbeleving, al sluit het tweedelige ‘Little plant’ dit album knap af.