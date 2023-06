Op zoek naar de schoonheid in de stilte

Het Armida Quartett en pianist Martin Klett cijferen zich bij momenten helemaal weg voor César Franck en Frank Martin. Pianissisimi klinken maar zelden zo prachtig.

Armida Quartett & Martin Klett Franck & Martin: Piano Quintets Avi Music

Eigenlijk lijken het Armida Quartett en Martin Klett enigszins weifelend aan hun album te beginnen. Het Piano­kwintet van Frank Martin opent dan ook met een ingetogen ‘andante con moto’, met mate gaand, schuifelend. Maar al snel heb je door dat het geen artistieke onzekerheid is, wel een bewust opzoeken van die bedeesdheid. Het tweede deel in driekwartsmaat klinkt dankzij het spel van Klett vederlicht, van het ‘adagio ma non troppo’ maakt het kwintet een delicate oefening in verstilling, waarbij geen enkeling domineert.

Dankzij de koppeling met de late romantiek van ­César Franck maakt het vijftal dat hun discretie niet doorschiet in eentonigheid. De componist geeft de uit­voerders in zijn Pianokwintet in f twee langzame delen, waardoor ook hier zeker ruimte is om de subtiliteit op te zoeken. Maar bij Franck is de sfeer wispelturiger en slaat het sneller om in een vurig betoog met passionele boogstreken. Net het contrast dat dit album nodig had.